Familiari vittime di camorra, pronto il sostegno della Regione Campania tramite borse di studio

La Regione Campania, mediante la fondazione Pol.i.s., politiche integrate di sicurezza, per il terzo anno consecutivo, interviene in sostegno delle vittime di criminalità e dei loro familiari mediante l'assegnazione di borse di studio per gli studenti dalla scuola dell'Infanzia sino all'università. Sul bollettino ufficiale della Regione Campania n. 16 del 14 febbraio 2022 è pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributi: «Istituzione del fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari» relativamente all'anno scolastico 2021-2022.

Le domande per l'assegnazione dei contributi devono essere presentate entro il 16 marzo 2022 dalla data di pubblicazione dell'avviso sul bollettino ufficiale della Regione Campania; tutte le informazioni necessarie sono reperibile nel testo dell'avviso. «La fondazione si fa strumento, per volontà della Regione Campania, di prossimità e di sostegno nel percorso di studio e di formazione per tutti quei bambini, ragazzi e giovani, colpiti direttamente o indirettamente dalla criminalità», queste le parole del segretario generale di Pol.i.s., Enrico Tedesco. «Le vittime hanno pari dignità e pari diritti e il nostro compito è quello di far intravedere, nella quotidianità dello studio, una vicinanza che li accompagni nel loro avvenire».