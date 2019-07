«Deve essere ancora forte la ribellione affinché su questa strage si arrivi alla verità perché questa è stata una strage di Stato, consumata in un momento storico in cui alcuni servitori dello Stato cercavano la verità sulla strage di Capaci e altri trattavano con Cosa Nostra». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che oggi è a Palermo per partecipare alle celebrazioni in memoria della Strage di via D'Amelio dove 27 anni fa fu ucciso il magistrato Paolo Borsellino e con gli uomini e le donne della sua scorta. De Magistris, nel sottolineare la sua partecipazione in qualità di «cittadino italiano, ex magistrato, sindaco, amico di Salvatore Borsellino e in ricordo di Rita Borsellino», ha aggiunto: «Dobbiamo dire grazie a quei magistrati onesti, autonomi e coraggiosi che ancora ricercano la verità su fatti gravissimi che hanno inquinato la vita democratica del nostro Paese. Siamo qui anche perché - afferma - il sistema mafioso è ancora tropo forte. È un sistema fatto di corruzioni, collusioni e commistioni come dimostrano anche le recenti vicende».

Venerdì 19 Luglio 2019, 17:33

