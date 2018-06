La storia che circola in queste ore sul web, raccontata da Mr. James Oliver, non sarebbe neanche tanto sconvolgente: lui sostiene di essere un viaggiatore del tempo che proviene da un altro pianeta,...

Taglio e messa in piega gratis per tutte le donne con pensione minima, perché il diritto a sentirsi in ordine non ha età (e non ha prezzo). L'iniziativa è di un parrucchiere...