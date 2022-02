Commissione cultura, sul tavolo sviluppo ​e promozione del brand We Are Napoli

Primo incontro della commissione cultura, turismo e attività produttive del Comune di Napoli, presieduta da Luigi Carbone, con i rappresentanti del tavolo per lo sviluppo e la promozione del made in Naples e del brand della città di Napoli We Are Napoli. L'occasione, ha spiegato il presidente Carbone, ha messo in evidenza le azioni fin qui avviate dall'organismo istituito dalla precedente amministrazione per verificarne le potenzialità ai fini del rilancio dell'immagine e delle energie culturali, turistiche e produttive della città.

Nel corso di un prossimo incontro, allargato alla partecipazione dell'assessora Teresa Armato, saranno verificate le azioni necessarie a svilupparne le attività. L'esperienza, secondo Alessandra Clemente e Gennaro Rispoli va ripresa e rafforzata, anche con il contributo della commissione che, nel corso dell'incontro, ha anche approvato all'unanimità il documento di indirizzo per le fiere temporanee in città puntando alla diffusione degli eventi su tutto il territorio cittadino.