Il 26 gennaio 1988 cominciò un'operazione dei carabinieri che probabilmente sventò un attentato terroristico a Ciriaco De Mita. Un pentito che collaborava con i militari, un brigatista che aveva lasciato la lotta armata, incontra un suo ex commilitone nel centro di Roma. Non è uno qualsiasi. Era Antonino Fosso, l'uomo che stava organizzando l'attentato. Non è la prima volta che tornano vicende degli anni di piombo, in cui si presenta l'ipotesi di un attentato brigatista a Ciriaco De Mita. Lo aveva raccontato Domenico Di Petrillo tenente colonnello dei carabinieri nel suo libro «Il lungo assedio» uscito nel 2018.

Ma è Angelo Picariello, quirinalista di Avvenire, nel suo «Un'azalea in via Fani» che sta per uscire per le edizioni San Paolo, a raccontare con le parole di un brigatista che si era pentito, Walter Di Cera, le indagini che portarono il giudice Rosario Priore a consigliare all'allora segretario della Dc di tornare a casa seguendo sempre percorsi diversi. Di Cera incrociò Fosso che si credeva all'estero e lo comunicò agli investigatori.

«Nel 1982 le Brigate Rosse, segnate dall'ondata di arresti e dilaniate dalle divisioni interne, avevano deciso la ritirata strategica. Un gruppo determinato e ancora numeroso venne guidato da Antonino Fosso (detto Il cobra). Dopo l'arresto della Balzerani divenne uno dei capi, espressione tipica di una fase sanguinaria che seminò morte senza neppure più la finta motivazione del ruolo istituzionale che si intendeva colpire», racconta Picariello.

Chi è Di Cera? «Walter Di Cera - scrive Picariello - è stato un brigatista un po' particolare. Ha sempre fatto resistenza all'uso delle armi e, ascoltato di recente dalla commissione Moro, ha raccontato così questa sua posizione, anomala per un terrorista: Per me era assolutamente impensabile per una questione di coscienza che io potessi sparare su chicchessia, su una persona. Per cui, il giorno in cui fu assegnato a una rapina che poteva diventare cruenta, decise di disertare».

Ed è Di Cera che da collaboratore dei carabinieri, riconosce Fosso praticamente sotto casa di De Mita quella domenica del 1988. Fosso era il capo del commando sanguinario che a Prati aveva sottratto un miliardo ad un portavalori uccidendo due guardie. Fosso è fra i responsabili dell'assassinio del diplomatico statunitense Leamon Ray Hunt, avvenuto il 15 febbraio 1984, ed era coinvolto nell'omicidio Tarantelli, come in quello dell'ex sindaco di Firenze Lando Conti, del 10 febbraio 1986. Un uomo spietato. Le informazioni di Di Cera servono ai carabinieri per arrestare Fosso nel giro di 24 ore.

La cattura del Cobra avviene quando il tenente colonnello Di Petrillo sull'Alfa di servizio riconobbe Fosso alla fermata del bus. «Ordinai all'autista di non fermarsi e di proseguire normalmente», racconta l'ufficiale.

«Informata la sezione via radio - è la ricostruzione di Picariello - a quell'ora, di primo mattino, non fu possibile reperire rinforzi. Ma, dopo aver svoltato per non dare nell'occhio, tornando alla fermata e trovandola deserta capirono che Fosso era sul bus, e lo inseguirono finché non lo videro scendere in via delle Sette Chiese. Lo seguirono a distanza, tentando di agganciarlo a piedi.

«Approfittando del momento in cui Fosso era coperto dalla sagoma di un furgone parcheggiato, attraversai di corsa l'incrocio con la pistola in pugno. Appena sbucò, gli intimai più volte: Carabinieri, fermati, non fare nulla altrimenti ti brucio. Rimase sorpreso, paralizzato», racconta Di Petrillo.

In pochi istanti Fosso venne neutralizzato e disarmato della pistola semiautomatica che aveva nascosta, legata alla cintola, e venne portato alla Sezione. «Apparve evidente che l'obiettivo doveva proprio essere l'onorevole Ciriaco De Mita, che abitava a poche decine di metri. Dopo l'arresto di Fosso gli appostamenti in loco proseguirono e apparve chiaro che stava operando un gruppo di fuoco numeroso e che l'organizzazione fosse in fase molto avanzata. Ancora una settimana, forse dieci giorni al massimo, e sarebbero passati all'azione». Inoltre, «passato qualche settimana dall'arresto» rivela oggi Di Cera, «intercettammo che gli appostamenti erano ripresi, nelle immediate vicinanze della casa di De Mita. Ma i terroristi, vistisi scoperti riuscirono a sfuggire rocambolescamente e decisero di rinunciare definitivamente all'attentato».

«Fosso - aggiunge Di Petrillo - venne trovato in possesso, oltre che di documenti di identità falsificati, di un appunto manoscritto da cui risultava evidente che era in corso un' inchiesta cui partecipavano più persone in vari punti di osservazione poco distanti gli uni dagli altri». La minaccia dai giornali dell'epoca non fu molto enfatizzata. «Dopo anni in cui si era finito per alimentare la propaganda armata delle Br, in quel momento si preferì restare prudenti», è la spiegazione che dà Di Cera. «Scattò però, in modo riservato, anche l'allerta dei Servizi, e all'Arma arrivò il ringraziamento, altrettanto riservato, dall'onorevole De Mita».

Perchè De Mita? «L'allora segretario della Dc - scrive Picariello - aveva attuato una forte azione di rinnovamento, portando, ad esempio, in Sicilia, all'impegno politico l'attuale capo dello Stato Sergio Mattarella dopo l'omicidio del fratello. Come Moro, De Mita era per il coinvolgimento del Partito comunista nella gestione della cosa pubblica. Lo confermò l'elezione di Cossiga al Quirinale, con la convergenza dei voti di Dc e Pci». Di Cera dice a Picariello: «Con quell'operazione brillante che evitò al nostro Paese di fare un salto indietro di dieci anni, probabilmente, fu decretata la condanna a morte per Roberto Ruffilli».

Ruffilli era l'uomo delle riforme istituzionali della segreteria De Mita, il quale nel frattempo era diventato presidente del Consiglio. Era il 16 aprile 1988. I brigatisti (Stefano Minguzzi e Franco Grilli) lo condussero nel salone, lo fecero inginocchiare e lo trucidarono barbaramente. Ruffilli pagò in quanto considerato «vero e proprio cervello politico del progetto demitiano, teso ad aprire una nuova fase costituente, perno centrale del progetto di riformulazione delle regole del gioco», scrissero le Br in un volantino lasciato in un bar di via di Torre Argentina, a Roma. Per attutire il rumore degli spari avevano acceso lo stereo ad alto volume.

