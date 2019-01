Brunini lascia l'aeroporto Napoli Capodichino: è il nuovo amministratore delegato Sea

Martedì 8 Gennaio 2019, 14:39

Armando Brunini è il nuovo amministratore delegato di Sea, la società di gestione degli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa. Lo ha deciso il Cda riunito questa mattina. Brunini, napoletano, lascerà quindi il ruolo di amministratore delegato di Gesac, la società che gestisce l'aeroporto di Napoli: è stato ad dal 2013 registrando una crescita del traffico passeggeri dello scalo partenopeo dell'82% in 5 anni, fino a sfiorare quota 10 milioni, puntando sul rilancio della quota internazionale legata al turismo.Con la nomina di Brunini, fino a ieri vicepresidente di Sea, la società ha istituito la figura dell'amministratore delegato: «È stato definito - spiega - un nuovo assetto organizzativo e di governance maggiormente allineato alle attuali migliori pratiche di settore e rispondente alle nuove sfide che attendono il gruppo in un contesto di mercato sempre più competitivo». La presidente Michaela Castelli (subentrata a Pietro Modiano quando, lo scorso 20 dicembre, ha lasciato la presidenza di Sea per concentrarsi sul maggior impegno come presidente di Carige) «nel formulare i migliori auguri ad Armando Brunini per il lavoro e le sfide che lo attendono, ha sottolineato che il nuovo assetto dovrà consentire a Sea di continuare a conseguire risultati all'altezza dei bisogni del territorio, in termini sia di qualità del servizio, sia di risultati economici e finanziari». Brunini, ricorda Sea con una nota, «ha una lunga esperienza nel settore aeroportuale che lo ha visto protagonista del forte sviluppo del traffico prima dell'aeroporto di Bologna (2007-2013) e poi dell'aeroporto di Napoli. Sotto la sua guida come A.d. lo scalo di Napoli è cresciuto più di tre volte rispetto alla media nazionale, registrando negli ultimi cinque anni (2013-2018) un incremento pari all'82% del traffico passeggeri, con una elevata qualità del servizio riconosciuta a livello internazionale, ed un fondamentale impulso al comparto turistico dell'intero territorio».