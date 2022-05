Bufale, via libera al piano vaccini della Regione Campania

Da Bruxelles arriva il via libera al piano di vaccinazione della Regione Campania, nell’ambito del programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive delle specie bovina e bufalina. Ad annunciarlo l’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo, commentando l’importante decisione della Commissione Ue. «Un passo avanti decisivo, che ora ci permette di proseguire il nostro percorso con maggiore decisione e trasparenza, supportando tutti gli allevatori. I punti centrali del nostro intervento rimangono le vaccinazioni, l'autocontrollo trasparente e la tempistica diagnostica».

In mattinata si è anche insediato il Comitato regionale per la trasparenza della filiera bufalina - costituito da 10 rappresentanti degli allevatori, organismi tecnici e Comando generale dei Carabinieri forestali della Campania. «Procediamo in questa direzione - conclude Caputo - a partire dal prossimo 17 maggio, quando analizzeremo con l'Istituto zooprofilattico di Portici il quadro epidemiologico e, con i dirigenti del servizio sanitario veterinario regionale, le questioni attinenti al ripopolamento».