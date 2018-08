Bus, verso l'alleanza con Ctp: le Ferrovie tedesche puntano su Napoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Agosto 2018, 08:30

Potete anche non crederci, ma il settore del trasporto pubblico della Provincia di Napoli fa gola al mercato internazionale. Sulla vicenda hanno puntato gli occhi i vertici italiani di «Arriva», società di proprietà della Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche: i primi contatti sono avvenuti con Gianluca Iazeolla, fresco amministratore della Ctp la compagnia di trasporti pubblici della Città metropolitana, il quale ha messo sul tavolo il bando regionale da 95 milioni di euro per i servizi minimi garantiti di trasporto e ha convinto «Arriva» ad entrare in un'associazione temporanea di imprese assieme a Ctp per la gestione dei trasporti dell'intera provincia di Napoli.