La Giunta regionale ha approvato oggi l'istituzione di una «cabina di regia delle professioni», tavolo operativo, voluto dal Presidente De Luca, con la presenza degli Assessori Marciani e Marchiello, che avrà un importante compito consultivo nella formulazione di proposte collegate alla programmazione regionale, di interventi di formazione orientamento ed aggiornamento dei liberi professionisti, nonché nella promozione di iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e nei rapporti con i cittadini e le cittadine. La cabina di regia nasce dall'esigenza di costituire un tavolo per un confronto concreto e costante utile a portare avanti le istanze relative alle professioni della Regione Campania, non solo per la crescita dei professionisti ma anche per rafforzare il sistema produttivo del nostro territorio, che deve fare del capitale umano un elemento competitivo a livello internazionale.

Mercoledì 17 Aprile 2019, 18:20

