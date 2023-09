«La preapertura della stagione venatoria 2023-24 per i giorni 9 e 10 settembre è stata confermata dalla Giunta regionale con deliberazione numero 516 dell'8 settembre». E ancora. «Con questo provvedimento abbiamo consentito di concludere correttamente l'iter di pianificazione territoriale sulla gestione faunistica-venatoria e dato certezza alla programmazione del settore». Esultava così, soltanto due giorni fa, l'assessore all'Agricoltura Nicola Caputo. Venerdì alle 18,30 la Giunta aveva approvato il piano che, secondo le intenzioni del Governo regionale, avrebbe potuto far partire la stagione della caccia già nella giornata di ieri e oggi con il prelievo del merlo, della ghiandaia e della tortora. Stamattina la doccia gelata per i cacciatori e Palazzo Santa Lucia: il Tar sospende il provvedimento accogliendo il ricorso delle associazioni ambientaliste.

Facciamo un passo indietro. È il 16 agosto quando il Tar Campania sospende l'efficacia al provvedimento regionale di autorizzazione alla preapertura della stagione venatoria muovendo alcune osservazioni. Alla ripresa dalla pausa estiva, Palazzo Santa Lucia adotta i provvedimenti che avrebbero dovuto sanare le osservazioni fatte dal Tar. Mercoledì l'approvazione in giunta del calendario venatorio, l'altroieri il passaggio in consiglio con l'ok ai piani faunistici e dopo poche ore la delibera di Giunta finale per l'apertura della caccia prevista per ieri. Ma le associazioni ambientaliste hanno presentato ricorso immediatamente e ieri il Tar ha sospeso il provvedimento. Sbalordita la reazione dell'assessore Caputo: «Sono felice da cittadino di avere una giustizia amministrativa così efficiente». Poi, entrando nel merito, aggiunge: «Non è comprensibile questo atteggiamento. Ci siamo conformati pienamente alle osservazioni che ci aveva fatto il Tar, è assurda questa sospensione. Dispiace per i cacciatori che sono stati beffati all'ultimo momento, noi abbiamo fatto tutto il possibile». Caputo annuncia inoltre: «L'avvocatura si è messa in contatto col Tar, inviando le delibere in questione. Mi auguro che il Tar risponda con la stessa velocità». Al momento, però, la terza sezione del Tribunale amministrativo - come si legge nelle cinque paginette di decreto - ha fissato la Camera di Consiglio, che dovrà pronunciarsi sul merito della vicenda, per il 26 settembre.

Numerose le reazioni politiche e non alla vicenda. Il Wwf, che insieme alle associazioni Enpa e Lipu aveva presentato il ricorso, giudica «deprimente constatare che le delibere siano state pubblicate nel pomeriggio di venerdì, sapendo che la caccia si sarebbe riaperta ieri mattina, proprio per impedire alle associazioni di avere il tempo materiale per far valere il rispetto della legalità. Ora ci aspettiamo che gli organi regionali siano altrettanto rapidi nel comunicare ai cacciatori di riporre i propri fucili nel fodero». Inoltre dall'associazione di protezione ambientale fanno notare come sul sito istituzionale campaniacaccia.it non vi sia traccia del provvedimento di sospensione. Non mancano le reazioni politiche. Dal Movimento 5 Stelle, che aveva votato contro al provvedimento in Consiglio, si fa sentire: «Il blitz della giunta, con il benestare della maggioranza e del centrodestra non è riuscito. Il M5S continuerà ad essere al fianco delle associazioni ambientaliste». Per la Lega, invece, attacca: «Le mancanze della giunta regionale penalizzano un'intera categoria. Il mondo venatorio unito condanna la Regione per le modalità adoperate per la preparazione del calendario esponendosi al ricorso delle associazioni ambientaliste».