«Qualche giorno fa c'è stato un episodio che ha riguardato don Patriciello a Caivano, a cui ho espresso la mia solidarietà. Solleciterei un elemento di maggiore chiarezza perché, dalle notizie circolate sugli organi di stampa, abbiamo appreso che c'era un signore anziano che aveva un coltello da cucina che immaginava di minacciare, voleva minacciare, non si è capito bene. È un episodio che è rimasto abbastanza oscuro».

Lo ha detto durante la consueta diretta Facebook settimanale il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

«Sollecito il massimo di chiarezza pubblica su quell'episodio, siamo interessati a sapere che cosa è successo, che contenuti concreti aveva quell'episodio per il quale abbiamo espresso solidarietà e credo che vada chiarito dettagliatamente e rapidamente perché sinceramente mi sembra una vicenda rimasta un po' appesa», ha concluso De Luca.

Su Bagnoli De Luca torna a parlare di truffa: «che blocca 1 miliardo e 200 milioni e che è stata messa in piedi dal governo nazionale con la copertura del commissario a Bagnoli di nomina nazionale. Un miliardo e 200 milioni sottratti ai 6 miliardi destinati ad agosto dello scorso anno alla Regione Campania». «Avremmo dovuto fare una battaglia per caricare questo miliardo e 200 milioni sui fondi nazionali, senza togliergli ai Comuni e invece hanno fatto questa truffa. Una truffa - ha aggiunto - perché nella decisione del governo nazionale, per Bagnoli si sbloccheranno 800 milioni di euro nel 2029. Cioè blocchiamo risorse che avremmo potuto utilizzare subito e rimandiamo tutto a cinque anni, una vergogna».