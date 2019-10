Caivano, ecoballe via dall'area Asi: «Impegni mantenuti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 21 Ottobre 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizierà stamattina la rimozione delle circa 4000 tonnellate di ecoballe stoccate dal 26 settembre al 12 ottobre, durante la chiusura per manutenzione del termovalorizzatore di Acerra, nell'area Asi di Pascarola, precisamente neli spazi disponibili presso l'azienda Pontin srl. Dunque è arrivato il momento di liberare e ripulire l'area, dopo le forti polemiche e le tensioni che avevano diviso cittadini e industriali da una parte e Regione e Città Metropolitana dall'altra, per la localizzazione del sito destinato ad accogliere, in una zona già ad alto impatto ambientale, nuovi e indesiderati rifiuti imballati (inizialmente si parlava di 15mila tonnellate, poi scese a 11500 e successivamente a poco più di 3500) che andavano ad aggiungersi alle 400mila allocate nella stessa zona dal lontano 2003 e finora mai rimosse.