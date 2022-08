Caivano, allarme degli industriali: «Bollette costi assurdi. Intervenga il Governo»

A lanciare l’Sos è l’imprenditore Nino Navas, vicepresidente del Consorzio Asi di Pascarola, dove sono ubicate oltre 100 attività produttive che danno lavoro a circa 5mila persone.

Navas chiede un intervento urgente del Governo e delle istituzioni regionali a causa del vertiginoso aumento delle bollette di gas e dell’energia elettrica che sta letteralmente affossando le aziende del polo industriale di Caivano.

"Stiamo preparando un'apposita missiva che invieremo anche alle istituzioni locali e regionali - sottolinea Navas - l’Asi di Pascarola è una delle più grandi realtà produttive del Sud e ogni anno il fatturato si attesta sui 5 miliardi di euro. Purtroppo le esose bollette che stanno arrivando in questo periodo mettono in ginocchio l’intera cittadella industriale. Siamo molto preoccupati, perchè in discussione ci sono migliaia di posti di lavoro. Le aziende sono in seria difficoltà e non riescono più a far fronte ai mega costi energetici. Ad esempio la Giaguaro (ex Cirio): da 180 mila euro dello scorso anno, si è vista ora recapitare una salatissima bolletta di gas che sfiora il milione di euro. Ma - aggiunge il numero dell'Asi di Caivano - abbiamo altre imprese che hanno ricevuto bollette da pagare a "sei numeri" davvero “proibitive”, come Unilever, Borbone, Fresystem e Wbo, ex Italcables, l’azienda salvata dagli stessi dipendenti e che ora intravedono di nuovo il baratro. Se il governo non interviene in tempi brevi, il rischio chiusura è alle porte”.