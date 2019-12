«Calci nel sedere a quei mariuoli», il sindaco di Pomigliano querela il ministro Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Pomigliano d'Arco , ha reso noto di aver sporto denuncia - querela all'autorità giudiziaria nei confronti del ministro dell'Ambienteper aver «pronunciato frasi che offendono non solo gli amministratori ma l'intera cittadinanza». Costa, nei giorni scorsi, ha inaugurato una nuova sede del M5S in città, e in quell'occasione, come da video messi in rete nelle ultime ore dagli esponenti locali del Movimento, avrebbe invitato i cittadini a rimanere insieme a loro «perché è l'unico modo per cacciare a calci nel sedere quei mariuoli che si sono rubati questa città». Il ministro, poco prima, aveva sottolineato che il governo ha messo a disposizione molti soldi per l'ambiente ma che «i comuni non li utilizzano, compreso e soprattutto il Comune di Pomigliano».«Vorrei stendere un velo pietoso sulla maniera in cui il signor Costa, nelle sue funzioni di ministro dell'Ambiente, si esprime, anche se purtroppo non mi meraviglia - ha detto Russo - nel frattempo ho presentato regolare denuncia querela all'Autorità Giudiziaria nei suoi confronti. Non può arrivare a Pomigliano d'Arco consentendosi di dire menzogne che offendono non solo il sindaco e l'amministrazione, ma il decoro di un'intera città». Il sindaco di Pomigliano d'Arco ha sporto denuncia anche nei confronti dell'amministratore della pagina Facebook «» e di chi ha diffuso via social network la videoripresa delle dichiarazioni del ministro, «riportandole anche letteralmente e cavalcando dunque l'effetto indecoroso e disonorante della menzogna».