Caldoro attacca De Luca: «No alla sua ricandidatura»

«Estendere il terzo mandato ai governatori? Il centrodestra è sempre stato tiepido su questi divieti per legge, condividendo l’idea della scelta libera degli elettori. Qui però c’è un problema che precede il divieto di legge. Un presidente della Regione che è da tutti giudicato male come può, avendo fallito su temi importanti come la sanità, ambiente e trasporto pubblico locale essere ricandidato? Questo tema politico può porlo solo l’opposizione e noi lo diciamo chiaramente. Un pessimo amministratore deve andare a casa e su De Luca non c’è dubbio». Così Stefano Caldoro, capo della opposizione in Consiglio regionale sconfitto alle urne proprio da Vincenzo De Luca, ha ribadito il suo pensiero critico sulla situazione in Campania, intervistato da Televomero.

