Martedì 29 Maggio 2018, 20:32

«Roberti assessore? Per la grande stima alla persona e per il ruolo che ha svolto da magistrato spero non accetti di fare l'assessore in una giunta partitica e mai come ora di parte». Cosi Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, commentando il rimpasto di giunta voluto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e in particolare il ruolo di assessore alle politiche per la sicurezza attribuito all'ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti.