«Quando vinceremo e torneremo alla guida della Regione Campania istituiremo una commissione d'inchiesta sui covid center di De Luca». Lo ha annunciato Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidente della Regione Campania.

«Marcello Taglialatela aveva guà fatto denunce sui covid hospital e ora anche l'inchiesta di Fanpage descrive in maniera chiarissima che quelle strutture non hanno ammalati di covid, che pure potevano avere visto che a Mondragone ci sono stati molti contagiati. Perché non sono andati nell'ospedale Covid Caserta? Perché era chiuso, perché erano state sprecate le risorse, si sono inventati che era pronto e non era vero e quindi questi malati sono dovuti andare nell'ospedale di Maddaloni. Faremo una commissione d'inchiesta per guardare alla salute dei cittadini non ci interessa accusare qulcuno se non è giusto».

