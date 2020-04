«Bisogna risolvere i problemi delle famiglie e delle imprese, non litigare», così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania, interviene nella polemica fra l’Esecutivo nazionale e la Regione Campania sull’uso delle risorse e la riprogrammazione dei fondi europei.

LEGGI ANCHE Sette mesi di arresti domiciliari per un affiliato ai D'Alterio Pianese

«Il presidente De Luca ed il Governo, con il Ministro Provenzano, litigano. Il primo - ricorda Caldoro - dice ‘il governo non mette i timbri’ ed il Ministro in maniera precisa risponde ‘La Regione non fa nulla’. A pagare le conseguenze sono i cittadini, le imprese, le famiglie, si parla infatti di soldi, di liquidità per chi è in difficoltà».



Per Caldoro la ricetta, per recuperare i ritardi, è chiara: «Bisogna dare soldi diretti ad imprese e famiglie e ridurre le tasse regionali».

Ultimo aggiornamento: 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA