Camera di Commercio di Napoli, il Consiglio di Stato rinvia al 10 gennaio

Giovedì 6 Settembre 2018, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio di Stato oggi ha fissato per il 10 gennaio l'udienza per la decisione nel merito dei ricorsi presentati dalle nostre associazioni (Claai Napoli, Confartigianato Napoli, Cna Napoli, Unione Industriali Napoli) contro la sentenza emessa dal Tar Campania lo scorso 11 luglio. Il Presidente del Collegio giudicante ha proposto di fissare a breve direttamente l'esame nel merito, considerati i tempi stretti a disposizione del Collegio per la valutazione delle molteplici e complesse tematiche oggetto dei ricorsi. «Le parti hanno aderito, apprezzando la prudenza - si legge in una nota dell'Unione industriali - alla base della proposta. D'altronde, il futuro giudicato non troverà alcun ostacolo nella ricostituzione dell'organismo camerale. Nutriamo piena fiducia che il Consiglio di Stato, nel giudizio di merito del 10 gennaio 2019, accolga i motivi dei ricorsi, ripristinando le condizioni per una nuova costituzione più rappresentativa dell'organismo camerale».In attesa del 10 gennaio «la Camera deve procedere con la composizione e l'insediamento del Consiglio» secondo Ciro Fiola, candidato alla presidenza dell'Ente Camerale di Piazza Bovio. «Siamo aperti al dialogo con le imprese e rappresenteremo tutti. Non esistono vinti e vincitori. Faremo l'interesse di tutti. Costruiremo e lavoreremo per favorire e alimentare la ripresa economica», dice Fiola