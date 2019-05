Venerdì 3 Maggio 2019, 10:48

Il consiglio di Stato ha confermato la nomina di Ciro Fiola come presidente della Camera di Commercio. I giudici hanno rigettato gli appelli proposti avverso la nomina di Fiola (tra gli appelli anche quello della Unione industriali), chiudendo in via definitiva il caso legato alla leadership dell’organo di piazza della borsa. Difeso dall’avvocato napoletano Antonio Messina, Fiola può dunque continuare nel suo mandato in sella alla camera di commercio.