Camera di commercio, presentato il bando: altri 3 milioni ai comuni dell'area metropolitana

«La camera di commercio di Napoli e Provincia integrerà i fondi previsti nel bando distretti del commercio - legge regionale 7/2020 - aggiungendo 3 milioni di euro a quelli già previsti, riservandoli ai comuni dell'area metropolitana».

Lo ha annunciato il presidente della camera di commercio di Napoli, Ciro Fiola, nel corso della presentazione on-line del bando, alla quale hanno preso parte anche l'assessore regionale alle attività produttive, Antonio Marchiello e la dirigente programmazione dello sviluppo economico della Regione Campania, Daniela Michelino. «La camera di commercio - ha aggiunto Fiola - come previsto dalla legge parteciperà alla costituzione dei distretti commerciali di quei comuni che si servono della piattaforma gratuita Impresa in un giorno collegata all'ente. Tale opportunità è un ottimo strumento per la sburocratizzazione a vantaggio di enti ed imprese.

In questo modo - ha concluso Fiola - vogliamo renderci protagonisti di un progetto di valorizzazione e sostegno del commercio, in chiave territoriale, consapevoli della situazione di profonda crisi attraversata dal comparto anche a causa della pandemia. Il commercio deve diventare il motore della ripartenza e, con questo strumento, possiamo dare un importante impulso alla creazione delle condizioni per il rilancio dell'economia locale».