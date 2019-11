Napoli, resa dei conti nella Camera di Commercio: gli industriali votano no al bilancio

Voto contrario all'assestamento di bilancio preventivo della Camera di Commercio di Napoli. I consiglieri rappresentanti di Acen, Confcommercio, Cna, Claai, Confartigianato, Confesercenti, Unione Industriali Napoli hanno espresso voto contrario all'approvazione dell'assestamento del Bilancio preventivo 2019 predisposto dalla Giunta Camerale. Una decisione, si legge in una nota, frutto di «perplessità in merito all'utilizzo delle risorse straordinarie: 20% di aumento del diritto annuale finalizzato a progetti speciali».



I consiglieri hanno evidenziato la necessità di approfondimenti riguardo ai criteri di scelta e di definizione delle risorse destinate al progetto speciale «Orientamento al lavoro e alle professioni». Affidamenti che, dal loro punto di vista, apparirebbero infatti in contrasto con i normali criteri di opportunità. Nell'avviso per i «voucher scuola-lavoro» non è stato previsto, come evidenziano nella nota, «un tetto massimo di assegnazione di risorse in capo alla singola impresa richiedente, così com'è avvenuto in tutti i simili precedenti camerali, da Milano a Caserta, e come, peraltro, prevedeva in origine la stessa Camera di Commercio di Napoli, con un tetto fissato a 2.000 euro per la singola azienda». Una sola azienda, fanno sapere, «con un solo addetto in forza, si è aggiudicata 840mila euro». «Ulteriori quattro aziende ottengono ingenti risorse. Per un totale che supera 1,5 milioni di euro, sottraendo a numerosissime imprese la possibilità di avvalersi della misura».



I consiglieri evidenziano anche la mancata pubblicizzazione dell'avviso per l'assegnazione dei voucher. «Tali ragioni impongono, per motivi di responsabilità - spiegano - una parte dei consiglieri camerali di esprimersi con il voto contrario alla delibera di assestamento del Bilancio preventivo 2019 della Camera napoletana». © RIPRODUZIONE RISERVATA