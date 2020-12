Camera penale, ottanta firme per non andare a votare: il presidente è d'accordo

Una lettera-manifesto firmata da una ottantina di penalisti, che incassa l'adesione del presidente della camera penale Ermanno Carnevale. E che mette in forse la possibilità delle elezioni di mercoledì mattina. Un possibile colpo di scena, partiamo dai fatti più recenti. C'è un manifesto per rinviare le elezioni, che incassa l'adesione del presidente della camera penale in carica: «Troviamo del tutto logica e conseguenziale la prospettiva di un rinvio della competizione elettorale», dice l'avvocato Carnevale, ricordando che poche settimane fa aveva chiesto agli altri due candidati - gli avvocati Gaetano Balice e Marco Campora - di fare tutti un passo indietro per una ricomposizione unitaria della categoria. Ma su quali punti batte il «manifesto per la ricomposizione»? È una iniziativa di due penalisti che vantano un'iscrizione alla Camera penale da almeno 25 anni, gli avvocati Giuseppe De Gregorio e Carmine Ippolito, che battono su questi punti: il rinvio a giugno del 2021 dell'elezione; la riapertura dal primo gennaio al 31 di marzo prossimi delle iscrizioni della Camera penale a tutti i colleghi iscritti al consiglio dell'ordine del distretto, previo azzeramento dell'attuale tesseramento e contestuale verifica dei requisiti per la iscrizione dei soci e la partecipazione di questi ultimi alla vita dell'organismo forense». Un manifesto che contiene nomi di peso, anche se non iscritti alla camera penale, come Raffaele Esposito (segretario della giunta Briganti, ai tempi della Procura di Cordova) e il professore Giovanni Esposito Fariello.

Ma chi dovrebbe gestire l'organo di piazza Cenni fino a giugno? «Un direttorio di transizione e scopo, composto dal presidente della camera penale, dall'attuale segretario e dal tesoriere in carica e da tutti gli ex presidenti», si legge nel manifesto. Spiega a Il Mattino l'avvocato De Gregorio: «La nostra non è una lista, anche se in termini numerici rappresentiamo un numero cospicuo di penalisti. Abbiamo a cuore le sorti della nostra professione, puntiamo a recuperare le forze e le eccellenze che si sono distaccate in questi anni dalla camera penale». Ma come rispondere a chi sostiene che lo statuto non si cambia dall'esterno di un'associazione? «Dico che è inutile arroccarsi sul formalismo. Siamo una ottantina, più i sostenitori della lista Carnevale, a questo punto faccio una domanda: se mercoledì si vota, quale rappresentatività avrà il futuro presidente?».

Dello stesso avviso l'avvocato Ippolito: «Non c'è alcuna aspirazione personalistica o velleità elettorale da parte nostra. Esprimiamo un malessere noto a tutti. In questi anni si sono marginalizzate le eccellenze, c'è il rischio desertificazione del foro, mentre il processo si sta via via smaterializzando sotto i nostri occhi. Occorre unità e autorevolezza, recuperando nel progetto i padri nobili della camera penale».

Diversa è invece la posizione degli altri due candidati alle elezioni di mercoledì mattina. Fino alla tarda serata di ieri, si è tenuto un confronto all'interno della lista Balice sulla soluzione da adottare, mentre non ci sta al rinvio il candidato Marco Campora, che a Il Mattino conferma la sua posizione: «È una proposta illiberale e irricevibile, se non risibile, peraltro proveniente da molti avvocati non iscritti. Si tratta di tardivi tentativi di impedire il libero esercizio della democrazia associativa, che offendono i numerosi e valorosi avvocati che continuano, invece da sempre, a dare alla camera penale preziosi contributi politici e culturali».

Insomma, un mondo intero che si interroga su cosa accadrà tra due giorni. Spiega l'avvocato Claudio Botti (che non compare tra i firmatari del documento, ma che è stato vicepresidente nazionale dell'Unione e presidente della Camera penale di Napoli): «È un documento che esprime un'esigenza reale, che è quella di ritrovare coesione e di uscire dal clima di tensione e sbandamento accentuato dall'emergenza sanitaria. Se è praticabile o meno non mi esprimo; dall'esterno dico che rappresenta un'esigenza reale, anche per consentire a chi si è allontanato di ritrovare una opportunità di coesione. Ripeto: non so quanto sia praticabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA