Camion dei rifiuti senza autisti, azzerata la società: nasce il nuovo polo ambientale

Troppi problemi, troppi costi e pochi risultati. Si può sintetizzare così la mossa della Regione che da gennaio varerà il «Polo ambientale». Nella sostanza Cas -- cederà le sue azioni alla Sma e nascerà un'azienda con 1.029 lavoratori. Tecnicamente si tratta di un processo di fusione per incorporazione Sma-Cas dove a scomparire sarà la Cas, dove è stata individuato il problema più serio. Un'operazione pilotata dal vicepresidente della giunta regionalechiusasi ieri con la presentazione del Piano industriale. «La Società - racconta Bonavitacola - serve per creare il Polo ambientale e non per tutelare solo i livelli occupazionali, ma per dotare la Regione di uno strumento utile a fronteggiare le nuove necessità che richiede il comparto dell'ambiente». Vero, come è vero che entrambe le società hanno creato più di un problema con perdite ingenti nel bilancio: la Cas ha un rosso di 23 milioni, 400 dipendenti e un parco mezzi inutilizzato perché non c'è chi lo guida e un gran numero di consulenze, come anticipato da Il Mattino. E su queste ultime nel Piano industriale è ben chiarito come agirà il nuovo soggetto: «Fatte salve particolari consulenze specialistiche, si avvale del proprio personale dipendente».Bonavitacola ha avuto una doppia riunione sia con Cas che con Sma dove ha illustrato la bozza del piano industriale della nuova società che vanta sulla carta - da oggi al 2022 - 210 milioni. Quelli pronti in cassa per i prossimi 12 mesi sono 30 condizionati a 14 commesse derivanti da altrettanti obiettivi da conseguire in diversi ambiti. L'incipit del Piano industriale dà subito il senso che la Regione vuole dare al nuovo soggetto, un avvertimento per tutti: «Entrambe le società, pur con diverse specializzazioni, svolgono servizi di interesse generale in materia ambientale. La Regione - si legge - affida loro interventi che spaziano dalla bonifica di siti al loro recupero ambientale, dalla gestione di impianti di depurazione delle acque alla difesa del territorio e alla protezione civile». Tutte «attività che per complementarietà e compatibilità presentano rilevanti sinergie, la cui gestione unitaria potrebbe favorire un miglioramento dei servizi erogati, il conseguimento di risparmi di spesa e il migliore utilizzo delle risorse strumentali». Quindi la traccia fondamentale da seguire per il Cda che si insedierà alla guida del Polo: «La necessità di contenimento dei costi deriva dalla circostanza che la consistenza numerica del personale determina una rigidità nella struttura dei costi che non facilmente si concilia con la dinamica dei ricavi e del ciclo finanziario». Vale a dire. Le commesse riguarderanno interventi e servizi volti alla salvaguardia e tutela ambientale, nel dettaglio si va dalla prevenzione degli incendi alla riscossione dei crediti per il termovalorizzatore di Acerra, al monitoraggio e pattugliamento della Terra dei fuochi, alla manutenzione dei beni delle Asl.Basti pensare che alla Cas non è mai stata fatta nessuna valutazione dei 400 dipendenti: come dice il filosofo «nella notte nera dove tutte le vacche sono nere», tutto è indistinto ed è qui che si annidano gli sprechi e le ingiustizie ma soprattutto le sacche di inefficienza. Nel Piano industriale sulla questione stipendi la riflessione che si fa è questa: «Il contratto di lavoro adottato sarà quello attualmente in vigore presso Sma, con quantificazione dei maggiori oneri necessari per il livellamento delle categorie professionali tenuto conto dei mansionari di lavoro per funzioni svolte». Gli operatori del Polo ambientale sono così suddivisi: un dirigente, 12 quadri, 303 impiegati e 713 operai.