Ufficiale: sciolto per camorra il Comune di Marano. La nota del Viminale

E' arrivata anche l'ufficialità: il Comune di Marano, come anticipato ieri dal Mattino, è stato sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto amministrativo. E' il quarto scioglimento per l'ente maranese.

Un record per la Campania. Poco fa il comunicato del Ministero dell'Interno che conferma l'avvenuto scioglimento del municipio. Nei prossimi giorni si insedierà una triade commissariale, che reggerà le sorti del Comune fino alla primavera del 2023.

Il sindaco Visconti (nella foto) ha già annunciato che ricorrerà al Tribunale amministrativo regionale.