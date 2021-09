Melillo: «Siani capì per primo che la camorra è un Sistema»

È stato uno dei primi a capire che a Napoli e nell'area vesuviana, e - più in generale - nella sconfinata realtà metropolitana partenopea, davvero nulla è come sembra. È stato uno dei primi a capire che in questa città «non esiste un pulviscolo, ma un'unica grande organizzazione che, non a caso, viene chiamato sistema». È uno dei meriti che va ricondotto al ruolo e al lavoro di Giancarlo Siani, secondo la testimonianza del procuratore di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati