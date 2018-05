Camorra e veleni a Castellammare: «Luce sulle accuse di Pannullo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 31 Maggio 2018, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 10:31

CASTELLAMMARE - «La camorra ha interessi criminali in città». La denuncia fatta a ottobre 2017 dall'ex sindaco Pd Antonio Pannullo, fu pronunciata in consiglio comunale durante la presentazione della nuova giunta e chiarita poi durante l'audizione nella Commissione Parlamentare Antimafia. Parte di quel colloquio fu secretato, all'interno ci sono i nomi di chi bussò alle porte di palazzo Farnese per chiedere favori.Oggi i due candidati sindaco del centrosinistra, Massimo De Angelis per il Pd e Tonino Scala di Leu, fanno un appello congiunto chiedendo che quegli atti vengano resi pubblici. «Abbiamo condiviso la necessità di sollecitare il Presidente della Camera affinché si proceda alla desecretazione degli atti - scrivono i due candidati - prodotti nella passata legislatura da parte del presidente Giarrusso. È fondamentale che ciò avvenga prima del voto amministrativo per fugare ogni dubbio circa la partecipazione di soggetti attenzionati».