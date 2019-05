Lunedì 27 Maggio 2019, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2019 10:33

Secondo i dati del Viminale, in Forza Italia è Silvio Berlusconi il più votato nella Circoscrizione Meridionale con 176mila voti, di questi 83mila preferenze arrivano dalla Campania, 10mila da Napoli.Con il Cavaliere, viene eletto Fulvio Martusciello che si piazza terzo nella classifica generale di Forza Italia con 44mila voti, 30mila raccolti in Campania.Fuori dai giochi Alessandra Mussolini, ferma a 16mila voti in tutto il Meridione, solo mille voti ricevuti a Napoli città.