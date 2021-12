Regione Campania, approvato l'aggiornamento del documento di economia e finanza

Il consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza della Regione Campania 2022-2024. Il documento è stato approvato con il voto favorevole di 30 consiglieri sui 39 presenti e votanti. Otto i voti contrari, un consigliere si è astenuto.

«Produttività, occupazione, sostenibilità - ha spiegato il presidente della commissione bilancio Franco Picarone del Pd - sono gli obiettivi strategici della risoluzione di maggioranza che impegna la giunta particolarmente su alcuni settori individuati come strategici, tra cui la sanità, l'ambiente e la semplificazione amministrativa». Nel corso del dibattito è intervenuto il consigliere di Fratelli d'Italia Alfonso Piscitelli: «Se il 30% di quanto enunciato nel def venisse realizzato - ha detto - la Campania diventerebbe come un paese del Nord Europa, ma così non è e non sarà, se si guarda agli innumerevoli fallimenti registrati dal governo regionale in settori come la sanità e l'ambiente».

Il consigliere del Movimento 5 Stelle Salvatore Aversano è intervenuto dicendo che «il criterio della progressività introdotto nella riforma fiscale regionale è condivisibile, ma con l'aumento dell'Irpef si penalizza proprio quella classe media che avrebbe bisogno di maggiore sostegno». Aversano ha sollecitato «un cambio di passo da parte della giunta regionale, nell'azione di governo, con un maggiore coinvolgimento del consiglio a cominciare dall'impiego delle risorse del Pnrr».