Campania zona arancione, nuova ordinanza De Luca: divieto di spostamento nelle seconde case

Controlli rigorosi nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e all'aeroporto di Capodichino e divieto di spostamento, per il periodo festivo, nelle seconde case anche in ambito regionale. È quanto previsto da un'ordinanza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che sarà pubblicata oggi.

«Sulla linea della prevenzione e del rigore, al fine di evitare quanto più possibile il contagio, e al fine di limitare al massimo la mobilità in generale e fra i Comuni, viene approvata oggi un'ordinanza firmata dal presidente De Luca, per stabilire, da questo fine settimana, controlli rigorosi nelle principali stazioni ferroviarie della Campania e all'aeroporto di Capodichino, per un'operazione di prevenzione e monitoraggio, che consenta anche di individuare persone in movimento senza motivazioni o con sintomi», si legge in un'anticipazione.

«È indispensabile avere oggi rigore e senso di responsabilità per evitare situazioni drammatiche già dal mese di gennaio», sottolinea l'unità di crisi in una nota.

Ultimo aggiornamento: 16:06

