Campania ad Assisi, De Luca: «Chi è in regola va accolto»

Venerdì 5 Ottobre 2018, 10:30

Inviato ad AssisiIn 79 anni, da quanto Pio XII proclamò San Francesco patrono d'Italia inaugurando la tradizione dell'olio della lampada donato a turno da una regione della penisola, non era mai successo che qui arrivassero qualcosa come 12mila pellegrini e ben 250 sindaci. Un record, evidenziato dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti. Un evento, curato dalle 25 diocesi regionali e dalla Regione Campania, che ha stanziato 250mila euro per finanziare più iniziative anche successive alla due giorni in Umbria. I produttori di olio campani, messi insieme dalle diocesi e dalle associazioni sindacali agricole, hanno raccolto 500 litri che alimenteranno la lampada di un metro e 20, sospesa con una pesante catena nella cripta di San Francesco, fino al passaggio di consegne con la Toscana nell'ottobre del 2019.