Campania, l'autobus sarà gratis solo agli studenti con il green pass

Che sia per l’obbligo vaccinale era noto. Ma ora Vincenzo De Luca inizia in Campania a mettere i primi tasselli verso quell’obbligo che vorrebbe anche il premier Draghi. E così annuncia come sarà necessario per gli studenti che vogliono ricevere l’abbonamento gratis per i mezzi di trasporto pubblico. Altrimenti si paga. E su questo punto scatta la polemica con i deputati dell’M5s: «È una discriminazione». E per la scuola arriva anche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati