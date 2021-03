Campania, concorsone regionale: ritardi assunzioni. «Cancellare ulteriori prove»

«La storia in Campania di 1880 borsisti del Pianolavoro è inaccettabile. Vanno cancellate le inutili ulteriori prove e vanno assunti al più presto gli idonei. Già in molti hanno abbandonato, ne va della credibilità del concorso». Lo afferma Gianluca Daniele, responsabile del progetto Mezzogiorno e Politiche culturali della Fondazione Di Vittorio, istituto nazionale della Cgil per la ricerca storica. «In questa fase, con lo sblocco del turn over – spiega Daniele – vanno fatte le assunzioni, in tutto il Mezzogiorno. Se fallisce il percorso di coloro che già stanno facendo il tirocinio, ne va della credibilità dei concorsi e della Regione. Sono state aggiunte prove su prove, che onestamente mi sembrano poco utili. Già si è passati da 2200 circa a 1880 tirocinanti, in molti hanno abbandonato. Se si aggiungono ulteriori prove e non si riesce ad assumere chi ha già passato le prime selezioni salta l’impianto».

I 1880 borsisti, che hanno superato quasi un anno e mezzo fa la selezione del corso-concorso Ripam-Formez, bandito dalla Regione nell'ambito del Piano per il lavoro, non hanno ancora completato l'iter propedeutico all'assunzione. Dovranno infatti superare altre due prove, al termine del tirocinio, secondo quanto previsto dalla rigida impostazione normativa che disciplina, peraltro, simili percorsi in tutta Italia. Si tratta di un project work, una sorta di elaborato, che atterrà alla loro esperienza lavorativa negli enti in cui fanno formazione, e di una prova orale. Solo dopo, avranno finalmente il contratto di lavoro a tempo indeterminato, la cui copertura finanziaria è garantita dagli stessi datori pubblici di lavoro.

