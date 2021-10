Campania, consiglio regionale: ecco tutti i temi del question time

Le risultanze delle indagini per l'individuazione delle cause del fenomeno dei miasmi nell'area giuglianese, il blocco dell'assistenza sanitaria in convenzione, le criticità relative al servizio civile universale di Garanzia Giovani, la dispersione scolastica in Campania e la gestione dei servizi sociali nell'Ambito A04. Ecco, i temi delle interrogazioni a risposta immediata che saranno discussi venerdì 22 ottobre dalle 11 alle 13 nella seduta di Question time del Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero.

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Covid, incidenza in aumento a Napoli, Roma e Milano STATI UNITI Usa, vaccini nella fascia 5-11 anni: il piano per 28 milioni di... IL BOLLETTINO Covid Campania, 406 casi positivi: aumentano i posti letto occupati

A presentarle, nell'ordine, il consigliere Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), la capogruppo del M5S Valeria Ciarambino, il consigliere del M5S Salvatore Aversano, il consigliere di Italia Viva Vincenzo Santangelo, la consigliera Maria Luigia Iodice (Campania Libera). Destinatari delle interrogazioni, l'assessore regionale all'ambiente Fulvio Bonavitacola, il presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, l'assessore regionale alle politiche sociali e alle politiche giovanili Lucia Fortini.