Sabato 25 Agosto 2018, 11:00

Personale a mezzo servizio, niente videosorveglianza, debiti a go-go, capannoni traboccanti di materiali: nell'impianto di Casalduni i guai non finiscono mai e ieri notte si è acceso (o è stato acceso) anche un secondo focolaio d'incendio dopo che le fiamme avevano devastato nella notte tra mercoledì e giovedì un capannone con duemila tonnellate di immondizia. Lo ha denunciato il presidente della Provincia di Benevento, Claudio Ricci, al termine del sopralluogo di ieri mattina con il sottosegretario all'Ambiente Salvatore Micillo dicendo: «Probabilmente qualcuno vuole mettere in crisi l'intero sistema di smaltimento dei rifiuti in Campania».Un allarme non infondato, visto che il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia sostiene: «Gli incendi nel 2018 non possono essere solo fatalità e, se tali, devono trovare tutte le misure di prevenzioni del caso attive. Ora l'azione di procure e prefetture è atta a mettere in sicurezza i luoghi e cercare di far luce, in modo celere, su quanto accaduto. Va comunque ricordato che il prefetto di Benevento aveva già sollevato il problema della video-sorveglianza nello stir di Casalduni. Richiesta che, se fosse stata ascoltata, oggi ci avrebbe permesso quanto meno di dare maggiori elementi agli inquirenti». Certo è che gli incendi si ripetono e fermarli, al di là delle richieste, dei summit e dei proclami, sembra sempre più difficile.