Sanità campana, la sferzata Cisl: «De Luca faccia programmazione»

«Ma il presidente De Luca crede davvero di essere il governatore di una regione del Quarto Mondo, anziché del secondo territorio d’Italia? Vorremmo capire se ci è o ci fa». Così il leader della Cisl Funzione Pubblica della Campania, Lorenzo Medici.

Ancora una volta, al centro del conflitto tra Giunta e sindacato c’è la questione sanità. Il segretario generale della Cisl sostiene che in Campania, la mancata programmazione stia provocando più morti della pandemia. Continua poi affemando che De Luca ha disposto la riapertura dei reparti Covid per stare sotto la soglia del 10% e non finire in zona gialla, ignorando la mancanza di personale.

La Cisl presenta un elenco puntiglioso delle cose che non vanno: «Non si fa più screening preventivo per le patologie cardiologiche e oncologiche, le liste di attesa sono indecenti per gli interventi in elezione, l’emergenza è un disastro, i pronto soccorso sono diventati un far west a causa di scelte irresponsabili di chiusure di presidi senza una vera pianificazione e programmazione degli accessi, il personale è stremato e demotivato. Eppure a detta di chi governa va tutto bene, ma la verità, è che la Campania continua a ballare sul titanic nonostante settembre sia alle porte.»

Medici conclude annunciando che «la nostra risposta sarà durissima e determinata. Siamo stanchi di chi vende barzellette anziché dimostrare di essere all’altezza della fiducia che meno di un anno fa gli è stata concessa in abbondanza dagli elettori della regione».