+3,2% del Pil, +3,6% nell'occupazione, +2,9% delle esportazioni campane, 20mila nuovi posti di lavoro con il programma garanzia giovani, 47% di attuazione dei piani operativi regionali con i fondi europei: sono alcuni dei risultati della Regione Campania che Vincenzo De Luca vanta per il 2017.Nella conferenza di fine anno il governatore rilancia il suo slogan «Campania a testa alta» anche per i risultati raggiunti nella sanità con l'apertura di pronto soccorso in diversi ospedali l'inaugurazione di reparti di eccellenza come quello di terapia intensiva pediatrica al Santobono-Pausillipon, una struttura unica in Italia meridionale.