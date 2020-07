De Luca a Ischia: «Nel 2021 amplieremo gli ospedali Rizzoli e Scotto di Perrotolo»

Nel 2021 saranno realizzati gli ampliamenti degli ospedali Rizzoli di Ischia e Scotto di Perrotolo di Procida: lo ha annunciato il governatore De Luca in una conferenza stamane all'hotel Regina Isabella di Ischia. Al Rizzoli sarà realizzato un nuovo padiglione su un terreno acquistato dalla Curia di Ischia con nuovi servizi di oncologia per un ampliamento complessivo di 2.800 metri quadrati che porterà 46 posti in letto in più e nuovi ambulatori.



Ultimo aggiornamento: 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per lo, restato attivo come ospedale in zona disagiata e pronto soccorso attivo, sono previsti nuovi ambulatori e nuovi ambienti per i dipendenti; per entrambe le strutture sono stati stanziatifinanziamenti. «L'uscita dal commissariamento della sanità regionale dopo 10 anni è stata decisiva - ha detto De Luca - oggi abbiamo finalmente ile ledisponiamo di un miliardo e trecento milioni di euro per l'edilizia ospedaliera, potremo assumere 7.500 dipendenti nella sanità regionale pur essendo la regione che riceve meno risorse in Italia per questo settore: eppure nell'emergenza covid abbiamo retto bene ed ilè stato celebrato dalla stampa estera come ilnella lotta al corona virus».