Campania, De Luca presenta il piano della nuova sanità territoriale: «Più vicino ai bisogni dei cittadini»

Un modello di sanità più vicino ai bisogni del cittadino: è questa la mission del piano La nuova sanità territoriale della Campania presentato, in Sala De Sanctis, dal governatore Vincenzo De Luca. Il programma prevede la realizzazione di 169 case della comunità, 45 ospedali della comunità e 58 centrali operative territoriali. Entrando nello specifico, le case della comunità sono strutture polivalenti di assistenza primaria e specialistica in grado di erogare anche prestazioni sociosanitarie. All'interno di questi edifici si effettuerebbero screening diabetologici e oncologici, ma anche esami di spirometria ed elettrocardiogramma. Inoltre, le case della comunità, diventerebbero un punto di prelievo e di vaccinazione. Qui i cittadini sarebbero assistiti da un team multidisciplinare di esperti formato da medici, infermieri, psicologi, operatori socio sanitari e assistenti sociali.

Mentre, gli ospedali della comunità, sono pensati per assistere soggetti che richiedono cure a basse intensità, ovvero a breve degenza. La strategia è volta a ridurre gli accessi al pronto soccorso e a favorire, invece, le dimissioni protette dagli ospedali regionali. Questo tipo di struttura è dedicata a una diagnostica di base in grado di offrire esami cardiologici, ematologici, ecografie e test di funzionalità. Infine le centrali operative territoriali sono state studiate per la continuità delle cure, il coordinamento dei servizi e l'integrazione sanitaria (uno strumento che potrebbe fare da filtro anche per il 118).

Il nuovo piano di sanità territoriale è un programma che renderebbe i servizi più vicini al cittadino; ridurrebbe i tempi di attesa, garantirebbe la parità di acceso alle cure, ed «è un'occasione straordinaria per rinnovare le tecnologie» puntando ad utilizzare strumenti più moderni e all'avanguardia che rappresentano «un'opportunità per digitalizzare ulteriormente la sanità della Campania».

La realizzazione del nuovo modello di sanità territoriale prevede un investimento della Regione Campania - che attingerebbe anche dai fondi del Pnrr - di oltre 380 milioni di euro; il programma - secondo quanto stimato - potrebbe essere completato entro tre anni, ovvero nel 2025. Ma ci sono almeno tre criticità - evidenziate dal presidente della Regione - che andrebbero affrontate prima di poter sviluppare il progetto. «Come si fa a realizzare 169 case di comunità senza affrontare il problema del personale? Ed è questo il tema in discussione tra la regione Campania e il Governo» continua De Luca «Abbiamo bisogno di fare assunzioni di personale pubblico per dare stabilità alle case di comunità». Oltre al gap del personale, il presidente evidenzia anche la disparità che c'è tra le regioni sulla distribuzione dei fondi per la sanità, ed infine - non meno importante - il calcolo (in termini di prezzario) delle risorse destinate alla strutture sanitarie.