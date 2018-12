Il presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca ha posto la questione di fiducia sul collegato alla legge di stabilità regionale 2019. De Luca ha annunciato la richiesta della fiducia all'inizio del Consiglio regionale che aveva all'ordine del giorno i disegni di legge «Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario pluriennale 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2019» e «Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019 -2021 della Regione Campania». La seduta del Consiglio è stata aggiornata, come da regolamento, a domani alle ore 12.

Giovedì 27 Dicembre 2018, 14:39

