Campania, Cgil incontra sottosegretario Mise Ascani: «Digitalizzazione grande opportunità»

NAPOLI - La digitalizzazione come volano di sviluppo per la Campania. Una grande opporunità, soprattutto, a cavallo dell'emergenza Covid, che ha messo in risalto tutte le difficoltà legate alla mancata digitalizzazione del Paese, soprattutto nella pubblica amministrazione. Se ne discuterà mercoledì alle 16, in un convegno organizzato dalla Slc Cgil Napoli e Campania e dalla Filcams Cgil Napoli e Campania, alla quale prenderà parte Anna Ascani, sottosegretario del Mise.

Con lei Nicola Ricci, segretario generale Cgil Napoli-Campania, Gianluca Daniele, responsabile del progetto Mezzogiorno e Politiche Culturali della Fondazione Di Vittorio (istituto di ricerca della Cgil), Nicola Di Ceglie, segretario nazionale Slc, Fabrizio Russo, segretario nazionale Filcams, Antonio Bottiglieri, presidente Scabec, Pasquale Russo, direttore Confcommercio Campania, Emmanuela Spedaliere, direttore generale Teatro San Carlo e Ciro Cacciola, direttore Mav (Museo Archeologico Virtuale).

L'introduzione è affidata ad Alessandra Tommasini, segretario generale Slc Cgil Napoli e Luana Di Tuoro, segretario generale Filcams Napoli. L’evento sarà trasmesso in diretta sulle pagine facebook della Slc Cgil Napoli-Campania e della Filcams Napoli e Campania.