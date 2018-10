CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Ottobre 2018, 12:07

Quattromila iscritti, cinquanta sedi, duecento amministratori locali, sei sindaci. Sono solo alcuni dei numeri che connotano la presenza sempre più forte della Lega di Matteo Salvini in Campania. L'onda verde del Carroccio è arrivata prepotente anche al meridione, soprattutto da quando è stata eliminata la denominazione «Nord» dalla sigla spingendo ben più in giù del Rubicone gli orizzonti leghisti. Il prossimo mese, in provincia di Salerno, a Campagna, i dirigenti locali stanno organizzando il primo grande raduno in verde, una sorta di Pontida del Sud, un evento nazionale a cui parteciperà lo stesso Salvini dopo aver riscosso l'altro giorno a Napoli tanti applausi, ma pure le inevitabili contestazioni di chi non ha dimenticato gli anni vissuti in contrapposizione, suggellati dall'ormai celebre video in cui il leader leghista cantava il coro sui napoletani «colerosi e terremotati».IL PARTITOChi da tempo ha dimenticato quei cori, pur da tifosissimo del Napoli, è certamente Gianluca Cantalamessa, deputato della Lega e coordinatore regionale del Carroccio. «Sono stato io nel 2014 a chiamare Salvini racconta Cantalamessa chiedendo di aderire al suo partito». Figlio di Antonio, l'ex parlamentare Msi scomparso lo scorso anno, Cantalamessa spiega l'ascesa leghista al Sud dai segnali che riceve. «Che la Lega sia ormai una realtà anche al meridione fa notare il coordinatore napoletano non lo spiegano solo i 140mila voti riscossi in Campania alle ultime elezioni. Il primo anno che andai a Pontida a parlare mi seguirono dodici persone, l'ultima volta erano più di cinquecento». Sulla stessa lunghezza d'onda Pina Castiello, ex di Alleanza Nazionale e Forza Italia, ha aderito alla Lega dal 2016, oggi è sottosegretario in quota Carroccio al ministero per il Sud.