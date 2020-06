Campania, è fase 3: riecco drive-in, ludoteche, accesso alle isole e guide turistiche

Il presidente Vincenzo De Luca ha appena firmato l'ordinanza già anticipata nella diretta Facebook del pomeriggio. A decorrere da oggi e fino al 31 luglio 2020 è consentita la ripresa delle attività di guide turistiche e rifugi montani, con osservanza del protocollo; delle aree gioco per bambini e ludoteche e servizi per l'infanzia e l'adolescenza (compresi campi estivi e oratori); di cinema all'aperto, drive in e spettacoli all'aperto, nella stretta osservanza del Protocollo; di corsi di lingue, di laboratori di formazione e altre attività formative o ricreative presso i circoli culturali e ricreativi, nel rispetto del protocollo.

LEGGI ANCHE Fase 2 in Campania, De Luca apre tutto: «I bar restano aperti fino alle 2 nei weekend ma niente asporto alcol dopo le 22»

È poi consentita l'attivazione delle piscine condominiali, nel rispetto del protocollo già vigente per le piscine aperte al pubblico. Fino al 30 giugno 2020, l'orario di chiusura degli esercizi commerciali è fissato, limitatamente ai fine settimana (venerdì- domenica), alle ore 02,00 del mattino; confermato il divieto di vendita di alcolici con asporto oltre le ore 22. È fatta salva la possibilità di musica - anche dal vivo - negli esercizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, etc.), ma resta confermato il divieto di assembramenti e di balli, all'aperto o al chiuso. A decorrere dall'8 giugno e fino al 31 luglio 2020, è consentita la ripresa di feste di matrimonio e altre cerimonie, nella stretta osservanza del Protocollo; organizzazione di meeting e congressi. Sono revocate le limitazioni i vigore in merito agli imbarchi per le isole del golfo. Viene dato mandato all'Unità di Crisi regionale di elaborare il Protocollo recante misure per la riapertura in sicurezza delle sale da gioco autorizzate e simili, in tempo utile alla riapertura a partire dal 15 giugno 2020, nonché per lo svolgimento di sagre e fiere.



Ultimo aggiornamento: 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA