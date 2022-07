Campania, arrivano i fondi per assistenti all'autonomia: a Napoli più di 7 milioni di euro

«Grazie al lavoro del ministro della Lega Erika Stefani arrivano in Campania risorse importanti per gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per scuole di ogni ordine e grado. Via libera dunque per l'assunzione di figure fondamentali per l'inclusione degli alunni e per la loro partecipazione alla vita scolastica. Alla Campania oltre 13 milioni di euro, a Napoli più di 7 milioni. Adesso ci auguriamo che la Regione e il presidente De Luca facciano la propria parte nell'impiego dei fondi. La figura dei professionisti è sempre più fondamentale per gli studenti che hanno bisogno di essere affiancati in un percorso educativo specifico per integrarsi ed esprimere le peculiari capacità. Vigileremo affinché non vengano sprecate risorse fondamentali».

Così in una nota i consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro commentano favorevolmente i fondi messi a disposizione della Campania dal ministro della Lega Stefani.