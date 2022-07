Campania: 300 milioni per palestre nelle scuole, interventi in 444 strutture del Mezzogiorno

Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell'Istruzione le graduatorie per il potenziamento delle palestre nelle scuole nell'ambito del Pnrr. Per le nuove costruzioni o interventi per la messa in sicurezza delle palestre esistenti, lo stanziamento previsto dal Pnrr è di 300 milioni. Con questi fondi e con ulteriori 31 milioni stanziati con decreto del ministro dell'Istruzione, saranno finanziati a livello nazionale 444 interventi, 298 su strutture già esistenti e 146 per le nuove costruzioni.

Le quattro regioni con il numero più alto di interventi finanziati sono del mezzogiorno e rispettano il criterio che prevede almeno il 40% dello stanziamento destinato alle regioni del mezzogiorno: Campania (70), Sicilia (54), Basilicata (48), Calabria (42).

Le domande pervenute sono 2.859, per un totale di finanziamenti richiesti oltre i 2,8 miliardi sui 300 milioni disponibili. «L'incremento delle palestre e delle infrastrutture per le nostre ragazze e i nostri ragazzi rappresenta uno strumento importante per costruire quella scuola aperta, inclusiva e affettuosa che vogliamo - dichiara il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi - Lo sport è un grande alleato della scuola».

Inoltre, sono stati riaperti i termini del bando per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, sempre nell'ambito del Pnrr. Sono risultate già ammissibili 600 candidature. Adesso, grazie a un ulteriore stanziamento di 200 milioni di euro, i Comuni avranno la possibilità di presentare la propria domanda fino alle ore 15 del 22 agosto 2022.