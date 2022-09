Elezioni 2022, Manfredi dà l'allarme: «Il Sud non è al centro del dibattito elettorale»

«Il Sud non è al centro del dibattito elettorale. Questo è sempre un pò avvenuto e in questo periodo ancora di più. C'è un dibattito che riguarda temi molto lontani dagli interessi dei cittadini».

Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, aggiungendo che «spesso si parla di Mezzogiorno solo nella declinazione assistenzialismo si assistenzialismo no, mentre invece il vero tema è quale è il progetto di sviluppo per il Sud che è un'opportunità per l'Italia rispetto al quale c'è tanto da fare e dobbiamo sempre ribadire la centralità del Mezzogiorno».