Giornata delle radio libere, c'è il sì dalla Commissione

La VI Commissione consiliare permanente, presieduta da Bruna Fiola (Pd), ha approvato all'unanimità la proposta di legge, ad iniziativa dei consiglieri Tommaso Pellegrino (IV), Vincenzo Santangelo (IV) e Andrea Volpe (P.S.I.- Campania Libera) istitutiva della Giornata regionale celebrativa delle radio libere, che sarà il 28 luglio, richiamando la data del 28 luglio 1976 quando la Corte Costituzionale pronunciò la sentenza n. 202 e diede il via libera alle iniziative radiofoniche private in ambito locale.

«Sono molto soddisfatto per l'approvazione della proposta di legge, che giunge al termine di significative audizioni e all'indomani del 25 aprile, data simbolo della libertà», ha detto Pellegrino che ha aggiunto: «le radio rappresentano nella storia del nostro Paese un grande patrimonio di cultura e di libertà e il 28 luglio, in Campania, lo ricorderemo». «Oggi le radio libere sembrano qualcosa di scontato ed, invece, anche per giungere ad esse c'è voluto l'impegno e il sacrificio di tante persone», ha ricordato la Presidente Fiola.