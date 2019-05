Lunedì 27 Maggio 2019, 07:47 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2019 08:23

Come nel resto d'Italia, c'è una differenza tra il voto nelle città e quello delle province e delle aree più periferiche. Quasi ovunque i 5Stelle, pur nell'emorragia di voti, si confermano il primo partito, ma con performance straordinarie nelle grandi città della provincia, dove mantengono oltre il 40%. La tendenza vede un partito democratico in ripresa e il boom della Lega che a Benevento diventa il secondo partito superando i Democrat.In Campania, infatti, i risultati sono ormai fissati: M5S al 34%, Pd al 19%, Lega al 18%, Fi al 13%, FdI 5%.A Napoli i dati migliorano per Cinquestelle (39%) e Pd (23%) con la Lega al 12%, Forza Italia al 9% e Fratelli d'Italia al 4%.Salerno è l'unica città campana in cui il Pd torna primo al 27%, M5S al 23%, Lega al 19%, Forza Italia al 5% , FdI passa al 5%.Caserta vede i grillini al 30%, Pd 23%, Lega terza al 19%, poi Fi all'11% e FdI al 5%.Ad Avellino testa a testa 5Stelle-Pd: i primi al 26%, i secondi al 25%, Salvini arriva al 20%. Forza Italia al 10%, Fratelli d'Italia al 4%.Benevento: 5Stelle 31%, sorpasso della Lega sul Pd, arrivando al 23% con i Democrat al 17%, gli altri partiti del centrodestra vedono i berlusconiani al 16%, Fdi 3%.A Giugliano sono ancora forti i 5Stelle, al 40%, mentre il Pd (16,6%) vede avanzare la Lega quasi al 16% (15,98%). Fi 12%, FdI 5%.Risultati ottimi per i 5Stelle anche a Torre del Greco (42%) ma qui il Pd è al 19% mentre la Lega raggiunge il 14%.A Castellammare ancora grillini molto forti (38%), Pd al 22%, Forza Italia mantiene la guida del centrodestra con il 14%, ma seguita dalla Lega al 13,5%.Nel vesuviano anche a Portici i 5Stelle sfiorano il 40% (39,4%), Pd secondo al 26%, Lega terza al 10%.