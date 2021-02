Campania in zona arancione, De Luca: «Retrocessione inevitabile, c'è ancora gente in strada senza mascherina»

Parla di «immagini da brivido» il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e chiama in causa «gente in strada quasi sempre senza mascherina, zero controlli, alcune grandi città della Campania abbandonate a se stesse». E per questo dice che è «inevitabile il ritorno alla zona arancione e se non stiamo attenti anche nella zona rossa». Poi, chiama di nuovo in causa la politica adottata dal governo di «continui stop and go, un autentico calvario».

