Lavoro, sciopero dei metalmeccanici: «Necessità di avere politiche industriali adeguate nel nostro Paese»

«È uno sciopero molto importante quello dei metalmeccanici di oggi perché prova a rimettere al centro la necessità di avere politiche industriali adeguate nel nostro Paese», è quanto ha dichiarato Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania, a margine del presidio di oggi delle tre categorie metalmeccaniche di Cgil Cisl Uil per lo sciopero nazionale di 4 ore.

«Serve gestire una difficile transizione eco- compatibile a partire dall’automotive - ha continuato Sgambati - anche perché qui, in Campania e nel Sud, è il vero punto di snodo se intendiamo seriamente difendere la nostra realtà industriale. In più, bisogna aggiungere che la mobilitazione di oggi è in continuità con le mobilitazioni delle scorse settimane ed è un segnale molto importante la coesione tra le nostre organizzazioni sindacali».

«Dobbiamo mantenere alta la mobilitazione per recuperare i salari erosi dall’inflazione e lo si può fare solo intervenendo sul fisco, guardando alla progressività e riducendo il peso sulle retribuzioni di lavoratrici e lavoratori. Così come - ha concluso il leader della UIL Campania - si dovrà insistere su una battaglia necessaria, che è quella che abbiamo cominciato, per ridurre l’orario di lavoro a parità di salario perché in futuro avremo meno lavoro per un processo irreversibile ed inarrestabile come quello della digitalizzazione produttiva».